Вашингтон, 24 февраля, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Власти США объяснили диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» необходимостью продолжать использовать Европу для поддержки Североатлантического альянса, 23 февраля заявил американский журналист Сеймур Херш.

Latitude Газопровод «Северный поток»

По его словам, глава Белого дома Джо Байден стремился помешать старту «Северного потока — 2».

«Он делал это для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе при быстром наступлении зимы открыть трубопровод. Немецкие власти ввели санкции, чтобы остановить трубопровод, но они должны были открыть новый», — сказал Херш в интервью RT.

Журналист отметил, что именно попытки влиять на Европу в вопросе поддержки НАТО и поставках оружия являются целью США. Он назвал такую политику Вашингтона «прокси-войной против России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сеймур Херш предупредил США об ужасных политических последствиях из-за диверсий на «Северных потоках». Позднее он допустил, что может представить еще больше информации о подрывах этих газопроводов.