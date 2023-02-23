Американский журналист сообщил о мотивах США по подрыву «Северных потоков»
Журналист Херш: США объяснили диверсию на «Северных потоках» необходимостью поддержать НАТО Европой
Вашингтон, 24 февраля, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Власти США объяснили диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» необходимостью продолжать использовать Европу для поддержки Североатлантического альянса, 23 февраля заявил американский журналист Сеймур Херш.
По его словам, глава Белого дома Джо Байден стремился помешать старту «Северного потока — 2».
«Он делал это для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе при быстром наступлении зимы открыть трубопровод. Немецкие власти ввели санкции, чтобы остановить трубопровод, но они должны были открыть новый», — сказал Херш в интервью RT.
Журналист отметил, что именно попытки влиять на Европу в вопросе поддержки НАТО и поставках оружия являются целью США. Он назвал такую политику Вашингтона «прокси-войной против России».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сеймур Херш предупредил США об ужасных политических последствиях из-за диверсий на «Северных потоках». Позднее он допустил, что может представить еще больше информации о подрывах этих газопроводов.