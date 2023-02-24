Подземный толчок магнитудой 6,3 зарегистрирован у берегов Индонезии
Джакарта, 24 февраля 2023, 00:46 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировали сейсмологи у побережья Индонезии. Об этом 23 февраля сообщила Геологическая служба США.
Подземный толчок был зафиксирован в 20:02 по Всемирному координированному времени (23:02 мск). Эпицентр землетрясения находился в 178 км к северу от города Тобело в провинции Северное Малуку. В городе проживает около 10 тыс. человек.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 97 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что после разрушительных землетрясений в Турции произошло 8550 афтершоков.
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