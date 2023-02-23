Джакарта, 24 февраля, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировали сейсмологи у побережья Индонезии. Об этом 23 февраля сообщила Геологическая служба США.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Подземный толчок был зафиксирован в 20:02 по Всемирному координированному времени (23:02 мск). Эпицентр землетрясения находился в 178 км к северу от города Тобело в провинции Северное Малуку. В городе проживает около 10 тыс. человек.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 97 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после разрушительных землетрясений в Турции произошло 8550 афтершоков.