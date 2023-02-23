Москва, 24 февраля, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Украина сосредотачивает личный состав и военную технику ВСУ возле украинско-приднестровской границы в рамках подготовки вторжения в Приднестровье, сообщает 24 февраля в своем телеграм-канале Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Кроме того, российское ведомство наблюдает развертывание артиллерии ВСУ на огневых позициях и беспрецедентное наращивание полетов украинских беспилотников над территорией Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). В Минобороны РФ предупредили, что действия Киева напрямую угрожают российскому миротворческому контингенту, который находится в Приднестровье.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Министерство обороны России распространило информацию о том, что Киев готовит провокацию против ПМР с участием ВСУ. В ведомстве заявили, что переодетые в российскую форму украинские диверсанты должны будут инсценировать наступление войск на территорию Украины.