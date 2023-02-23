Берлин готов поддержать введение общеевропейского запрета на использование российского газа

Берлин, , 23:41 — REGNUM Германия является сторонницей введения общеевропейского запрета на использование российского газа, сообщает 23 февраля ТАСС. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом Хабек отметил, что другие европейские страны не пойдут на такие шаги. Поэтому, по мнению чиновника, надо сосредоточиться на устранении пробелов в режиме санкций, а не на его расширении.

Хабек заявил, что германские компании больше не используют российский газ, наглядно продемонстрировав, что можно разорвать все связи с Россией. Однако, по его словам, некоторые страны Восточной Европы гораздо сильнее зависят от российских ресурсов, чем Германия.

Министр подчеркнул, что многие в Германии обходят антироссийские санкции и, таким образом, немецкая продукция, которая может применяться в военных целях, попадает в Россию через третьи страны.

Напомним, что Берлин утверждает о полном отказе от российского газа, однако, по мнению экспертов, Германия не может ранее 2026 года рассчитывать на полную замену газа из России поставками из других стран.

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