Варшава, , 20:24 — REGNUM В Польше на дорогах, ведущих из Белоруссии и России, устанавливают укрепления. Об усилении охраны границы сообщил глава минобороны страны Мариуш Блащак, разместив в Twitter фотографии с бетонными укреплениями и противотанковыми ежами.

Мариуш Блащак Premier.gov.pl

«Мы приступили к превентивному усилению охраны на границе с Россией и Белоруссией. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Уже разворачиваются первые укрепления на границе с Калининградской областью», — написал министр национальной обороны Польши.

Напомним, в феврале 2023 года Польша закрыла все пункты пропуска на границе с Белоруссией для проезда грузовиков. Ответную меру предприняли и власти Белоруссии. Президент этой страны Александр Лукашенко заявил, что закрытие пунктов пропуска является экономической провокацией, которая не останется без ответа со стороны Минска.

Как прокомментировал ситуацию заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, в случае возникновения угрозы безопасности Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией.

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