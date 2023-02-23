Вашингтон, , 18:00 — REGNUM Рост ВВП США в четвертом квартале 2022 года составил 2,7%. Ранее по прогнозам минфина страны этот показатель должен был достигать 2,9%. Такие данные приводятся в сообщении бюро экономического анализа министерства торговли США.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, в частности, что реальные темпы роста потребительских расходов в США в четвертом квартале составили 1,4% после 2,3% в третьем квартале. В третьем квартале рост ВВП США достигал 3,2% в пересчете на год и на 1,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Что касается второго квартала 2022 года, то в нем было зафиксировано снижение ВВП на 0,6% в пересчете на год и рост на 1,8% в годовом выражении. Соответственно в первом квартале прошлого года снижение ВВП составило 1,6% и рост в годовом выражении на 3,7%.

Напомним, в сентябре 2022 года федеральная резервная система США понизила свой прогноз по росту ВВП страны с 1,7% до 0,2%, а в 2023 году — с 1,7% до 1,2%.

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