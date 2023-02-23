Мадрид, 23 февраля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. На сегодняшний день переговоры с Россией по урегулирование конфликта невозможны. Киев сесть за стол переговоров не готов. Об этом 23 февраля в интервью испанской газете El Periodico заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

Стрингер/РИА Новости Украинский вице-премьер Ирина Верещук

По её мнению, это якобы Россия не хочет мира и прекращения конфликта, а, напротив, «пытается запугать» и якобы готовится к полномасштабным военным действиям.

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«Поэтому любые переговоры обречены на провал. Мы не будем принимать участие ни в каких переговорах», — подчеркнула Верещук.

Единственным условием для начала диалога с Москвой она назвала вывод российских войск и военной техники с территории Украины. Только тогда, по словам вице-премьера, можно будет говорить о переговорах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России пришлось начать проведение спецоперации по денацификации Украины, чтобы ответить на подготовку со стороны США агрессии в отношении России.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что Россия сможет начать вести мирные переговоры, когда достигнет явного преимущества на поле боя. До этих пор, по его словам, у России нет желания заниматься мирным урегулированием украинского конфликта. При этом Москва неоднократно указывала на свою готовность к переговорам.