Будапешт, 23 февраля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Украинская сторона не получит военную помощь от Венгрии, а учитывая дискриминацию венгров в Закарпатье, Будапешт также против встречи в формате «Украина — НАТО», заявил 23 февраля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью Index.

Александр Щербак/ТАСС Петер Сийярто

Заявив, что между поставками оружия и поражением в правах венгерского национального меньшинства в Закарпатье нет ничего общего, Сийярто пояснил:

«Мы не поставляем оружие, потому что мы думаем, что оно явно приводит к продлению и эскалации войны».

Однако, если бы Киев вернул венграм в Закарпатье их прежние права, Будапешт согласился бы на проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров. Но учитывая политику Киева, Венгрия блокирует эту встречу.

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Напомним, в марте прошлого года власти Венгрии официально запретили поставки оружия из страны на Украину.