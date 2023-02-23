Белгород, 23 февраля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. В Белгородской области потерпел крушение штурмовик российских Вооруженных сил Су-25. Пилот катапультировался, но все равно погиб, сообщили 23 февраля в Министерстве обороны РФ.

Fedor Leukhin Су-25

Авиапроисшествие произошло в 30 км от границы с Харьковской областью, в Валуйском городском округе, когда самолет возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

Предварительной причиной крушения называют техническую неисправность. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в настоящее время на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС. В Министерстве обороны РФ уточнили, что Су-25 упал в безлюдной местности и не причинил разрушений на земле.

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