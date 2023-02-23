Посольство РФ: осквернение памятника Советской армии в Софии — это оскорбление в том числе и болгар

София, , 17:06 — REGNUM Находящийся в Софии памятник Советской армии — освободительнице осквернили неизвестные вандалы. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба посольства России в Болгарии.

Фрагмент памятника Советской армии в честь советский воинов-освободителей в Софии © Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Вандалы оскорбили не только подвиг советских воинов, освободивших Болгарию от нацизма, но и тысяч своих сограждан-антифашистов, отдавших жизни за то, чтобы болгары остались свободным народом, а в мире не было места «коричневой чуме"», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты назвали поступок кощунственным. Отмечается, что в Болгарии началось планомерное переписывание истории: вымарывают роль СССР в победе над фашисткой Германией.

Кроме того, в посольстве отметили, что идёт работа по демонизации всего русского. Дипведомство призывает власти Болгарии принять меры, чтобы устранить последствия вандализма, наказать виновных и прекратить искажать российско-болгарскую историю.

Напомним, в октябре 2022 года в городе Хасково на юге Болгарии вандалы повредили памятник Неизвестному солдату. В ноябре его восстановили при содействии местных властей.

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