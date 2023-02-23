Кишинёв, , 16:40 — REGNUM Двое из трёх судей кишинёвского суда, занимающихся делом экс-президента Молдавии Игоря Додона, уволились. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 23 февраля.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Додона, увольнение свидетельствует от том, что в деле нет доказательств его вины. Экс-президент отметил, что с поста министра юстиции ранее убрали Сергея Литвиненко, который требовал форсировать рассмотрение дела.

«Их использовали против меня, и сейчас по одному убирают. Все, кто исполняет незаконные поручения Майи Санду, должны понять, что их тоже поматросят и бросят», — сказал Додон.

Напомним, на Додона в мае 2022 года завели уголовное дело и поместили под домашний арест. Политику предъявили обвинения по статьям «Пассивная коррупция», «Незаконное обогащение», «Измена родине» и пр. Его адвокаты добились снятия этой меры пресечения 18 ноября того же года. Дело не закрыто.

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