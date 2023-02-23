Берн, 23 февраля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Как рассказал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, в настоящее время в Женеве ведутся переговоры по ситуации на Украине, которые проводятся в обстановке «максимальной осмотрительности». Он заявил об этом 23 февраля в интервью газете Le Temps.

Christophe Gateau/Global Look Press Иньяцио Кассис

Как отметил Кассис, Швейцария всегда готова предложить свои услуги в вопросе дипломатического урегулирования кризиса. В то же время, по его мнению, в этом случае нужно знать, как поведут себя стороны конфликта — Москва и Киев.

«Международная Женева в обстановке максимальной осмотрительности принимает переговоры, хотя в настоящий момент они проходят не на самом высоком уровне», — сказал он.

При этом швейцарский министр отметил, что ранее украинская сторона попросила представлять её интересы в России, что не было принято Москвой, считающей, что Женева утратила нейтралитет после введения ею антироссийских санкций ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около двух сотен украинских военнопленных готовы вступить в ряды батальона имени Богдана Хмельницкого, который будет сформирован в Донецкой Народной Республике.