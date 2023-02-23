Москва, 23 февраля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с Днём защитника Отечества. Слова поздравления он высказал при встрече с главой ведомства на торжественной церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с Днём защитника Отечества.

«Сергей Кужугетович, с праздником!» — обратился к главе Минобороны президент Владимир Путин.

Напомним, ранее российский президент поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации России по защите Донбасса и установлению мира на Украине. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Как отметил Путин, для всех поколений российских граждан навсегда будут примерами патриотизма подвиги ветеранов Великой Отечественной. Они станут «неиссякаемым источником духовной силы».