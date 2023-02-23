Москва, 23 февраля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Уже в 2023 году заступят на боевое дежурство первые пусковые установки российского ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой. Об этом 23 февраля заявил президент России Владимир Путин в своём обращении по случаю Дня защитника Отечества.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой», — сказал он.

Помимо того, российский лидер рассказал, что также отечественная оборонная промышленность в 2023 году продолжит серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и будут начаты массовые поставки Военно-морскому флоту РФ гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что статус ветерана боевых действий Российской Федерации будет дан всем ополченцам Донбасса.