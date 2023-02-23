Пекин, 23 февраля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь раскритиковал Соединенные Штаты Америки за чрезмерно агрессивную внешнюю политику, вылившуюся во множество вооруженных конфликтов.

WU HONG/ЕРА/ТАСС Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь

«США являются крупнейшим разжигателем войны. За свою более чем 240-летнюю историю США не воевали в течение всего 16 лет», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Также Вэньбинь заявил, что после завершения Второй мировой войны США были инициаторами более 80% вооруженных конфликтов.

Ранее Вэньбинь в ходе своего выступления опроверг обвинения США о том, что Пекин якобы поставляет России летальное оружие.