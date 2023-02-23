Будапешт, , 13:17 — REGNUM Часть предложенных Польшей и станами Прибалтики санкций против России были отклонены из-за позиции Венгрии. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщило издание Politico.

Петер Сийярто Правительство Венгрии

Отмечается, что некоторые страны Евросоюза подвержены зависимости от поставок российских ядерных стержней, что является в некотором роде сдерживающим фактором.

Накануне глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «Росатом» является одним из крупнейших в мире деятелей в атомной отрасли, таким образом, санкции против нее стали бы ударом по ядерной безопасности.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» начали разработку системы контроля за соблюдением выполнения санкций, введенных против России.

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