Будапешт, 23 февраля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Часть предложенных Польшей и странами Прибалтики санкций против России были отклонены из-за позиции Венгрии. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщило издание Politico.

Правительство Венгрии Петер Сийярто

Отмечается, что некоторые страны Евросоюза подвержены зависимости от поставок российских ядерных стержней, что является в некотором роде сдерживающим фактором.

Накануне глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Росатом является одним из крупнейших в мире деятелей в атомной отрасли, таким образом, санкции против него стали бы ударом по ядерной безопасности.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» начали разработку системы контроля за соблюдением выполнения санкций, введенных против России.