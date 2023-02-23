Нью-Дели, 23 февраля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Министры финансов Индии и США Нирмала Ситараман и Джанет Йеллен 23 февраля провели встречу в индийском Бангалоре. Об этом сообщает пресс-служба минфина Индии.

Вадим Савицкий/ТАСС Вадим Савицкий/ТАСС

«Министры обменялись мнениями о приоритетах финансового трека G20 в рамках председательства Индии в G20 в 2023 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ситараман и Йеллен также обсуждали проблемы мирового долга и криптоактивов, усиление международных банков и сотрудничество в сфере энергетического перехода. Они согласились, что странам нужно повысить готовность к масштабным потрясениям, подобным объявлению пандемии COVID-19.

Напомним, ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что отношения Нью-Дели с Москвой за последние годы остаются стабильно хорошими. При этом Индия будет поддерживать дружеские отношения и с другими странами, в том числе с США.