Афины , , 11:51 — REGNUM Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна не будет передавать Украине базирующиеся на острове Крит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом министр сообщил телеканалу ERT 1.

ЗРК С-300 Vitaly V. Kuzmin

По словам греческого министра, Афины «никоим образом не могу этого сделать, ослабляя свою систему обороны». Никос Панайотопулос подчеркнул, что ЗРК С-300 нужны Греции по определенным причинам, и пока эти причины существуют, страна не готова ослаблять систему оборону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Афины вызван желанием укрепить антироссийскую стратегию.