Афины , 23 февраля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна не будет передавать Украине базирующиеся на острове Крит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом министр сообщил телеканалу ERT 1.

Vitaly V. Kuzmin ЗРК С-300

По словам греческого министра, Афины «никоим образом не могут этого сделать, ослабляя свою систему обороны». Никос Панайотопулос подчеркнул, что ЗРК С-300 нужны Греции по определенным причинам и, пока эти причины существуют, страна не готова ослаблять систему обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Афины вызван желанием укрепить антироссийскую стратегию.