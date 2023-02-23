Белгород, 23 февраля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. В Валуйском городском округе Белгородской области произошло падение самолёта Минобороны РФ. Об этом 23 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

(сс) Fedor Leukhin СУ-25

«В Валуйском городском округе упал самолёт МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС», — написал он в своём сообщении.

Также губернатор Белгородской области уточнил, что в данный момент ведётся выяснение причин инцидента, и подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные районы региона.