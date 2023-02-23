Вашингтон, 23 февраля 2023, 09:51 — REGNUM По словам официального представителя минобороны США Сабрины Сингх, Россия ранее уведомила американскую сторону о своих планах по проведению испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Она заявила об этом 22 февраля на брифинге.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»
© Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Как отметила Сингх, между Россией и Соединёнными Штатами сохраняются открытыми линии коммуникации.

«Тест МБР, который был только что проведен в выходные Россией. Мы были уведомлены посредством процедур договора СНВ-3 о том, что они собираются испытать МБР», — сказала она.

Кроме того, заместитель официального представителя Пентагона добавила, что американские военные приветствуют возможность поддержки связи со своими коллегами из РФ. При этом она не рассказала о результатах пуска российской МБР.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля президент США Джо Байден заявил, что приостановку Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) нельзя рассматривать как признак подготовки к применению ядерного оружия.