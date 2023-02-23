Вашингтон, 23 февраля, 2023, 09:51 — ИА Регнум. По словам официального представителя минобороны США Сабрины Сингх, Россия ранее уведомила американскую сторону о своих планах по проведению испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Она заявила об этом 22 февраля на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»

Как отметила Сингх, между Россией и Соединёнными Штатами сохраняются открытыми линии коммуникации.

«Тест МБР был только что проведен в выходные Россией. Мы были уведомлены посредством процедур договора СНВ-3 о том, что они собираются испытать МБР», — сказала она.

Кроме того, заместитель официального представителя Пентагона добавила, что американские военные приветствуют возможность поддержки связи со своими коллегами из РФ. При этом она не рассказала о результатах пуска российской МБР.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля президент США Джо Байден заявил, что приостановку Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) нельзя рассматривать как признак подготовки к применению ядерного оружия.