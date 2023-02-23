Вашингтон, 23 февраля, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Страны Запада давно делают попытки разрушить те ценности, которые поддерживает и продвигает президент России Владимир Путин. Об этом 23 февраля написал бывший советник президента США по национальной безопасности в период нахождения у власти Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн на своей странице в одной из соцсетей.

Erin A. Kirk-Cuomo\Zuma\TASS Бывший советник президента США по национальной безопасности в период нахождения у власти Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн

«Восхищает, что президент России говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает», — написал он, комментируя слова российского лидера о том, что западные страны духовно разлагают своё общество — вплоть до извращений и издевательств над детьми, включая педофилию.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля обозреватель Эдди Скарри в статье для американского журнала Federalist написал, что заявление президента России Владимира Путина в обращении к Федеральному собранию, что Запад планирует ослабить РФ, а спецоперация по денацификации Украины является только предлогом, имеет реальные основания.