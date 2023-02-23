Нью-Йорк, США, 23 февраля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Власти Сирии считают, что антироссийская резолюция Генеральной ассамблеи ООН по урегулированию вокруг Украины не поможет улучшить ситуацию на украинской территории, заявил на специальной сессии ГА ООН постоянный представитель Дамаска в этой всемирной организации Бассам Саббаг.

Штаб ООН

Собрание Генассамблеи было посвящено украинскому кризису. Дипломат отметил, что указанный документ не сможет способствовать установлению прочного мира.

Саббаг добавил, что сирийская делегация проголосует против проекта этой резолюции ГА ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Белоруссия призвала изменить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Украине, поскольку документ является антироссийским.