Американский самолёт-разведчик U-2 сделал фотографию китайского аэростата

Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Министерство обороны США опубликовало фотографию китайского воздушного шара-шпиона, который был сбит в начале этого месяца у побережья Южной Каролины после того, как он пересек практически всю страну с запада на восток, сообщает 22 февраля телеканал Fox News.

Китайский аэростат U.S. Air Force

Фотография была сделана 3 февраля одним из пилотов стратегического высотного самолёта-разведчика U-2 ВВС США. На ней пилот смотрит вниз на вызывающий подозрение китайский аэростат-разведчик, который завис над центральной частью Северо-Американского континента.

На следующий день воздушный шар был сбит над Атлантическим океаном на высоте около 17,5 км ракетой A9X, выпущенной с истребителя F-22.

Напомним, что после этого инцидента система ПВО США сбила ещё три воздушных объекта.

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