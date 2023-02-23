Лондон, 23 февраля, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Новые танки готов отправить Киеву министр обороны Великобритании Бен Уоллес, но лишь при условии, что уже обещанные Challenger 2 будут уничтожены в ходе боевых действий на Украине. Об этом 22 февраля пишет издание Telegraph.

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

«Не против ли я отправки большего числа танков? Да, я не против», — уточнил Уоллес, отвечая на вопрос о том, сможет ли Великобритания поставить Киеву танки взамен потерянных в ходе конфликта.

Напомним, за последний год военная помощь Украине от Великобритании составила около $2,7 млрд. Было поставлено около 3 млн единиц военной техники, включая танки Challenger 2 и 200 других бронемашин. Кроме того, Киев получил более 10 тыс. противотанковых ракет и реактивных систем залпового огня.

В 2023 году премьер-министр Великобритании Риши Сунак взял на себя обязательство как минимум соответствовать либо превысить уровень поддержки, оказанной в течение 2022 года.