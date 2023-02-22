* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 22 февраля, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении писателя Дмитрия Глуховского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) было утверждено Генеральной прокуратурой России и направлено в суд. Об этом 22 февраля сказано в телеграм-канале надзорного ведомства.

Vk.com/dg Дмитрий Глуховский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Книга «Метро 2033»

Писатель обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. В связи с тем, что Глуховский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) скрылся от следствия за рубежом и реальная возможность его участия в судебном разбирательстве отсутствует, оно будет проводиться заочно, без участия фигуранта.

По версии следствия, Глуховский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) разместил в соцсетях смонтированные видеоролики с искусственно созданными обвинениями в адрес военнослужащих ВС России. Видеоролики содержали заведомо ложную информацию с якобы совершением военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и других преступлений в ходе проведения спецоперации на территории ДНР и Украины.

«Уголовное дело в отношении Глуховского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) направлено в Басманный районный суд Москвы», — уточняется в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Напомним, 42-летний писатель и журналист Дмитрий Глуховский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) получил известность как автор романов «Метро 2033», «Будущее», «Текст».