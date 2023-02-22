Москва, , 20:16 — REGNUM Все идеи по мирному урегулированию украинского конфликта идут вразрез с намерениями США и их западных партнеров. В их планах продолжать войну с Россией «до последнего украинца», чтобы взять под контроль Россию, а после этого свои усилия направить на сдерживание Китая.

Работа танкового подразделения ВС России в зоне СВО © Сергей Мальгавко/ТАСС

Такое мнение высказали в МИД России по итогам переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с членом политбюро ЦК Компартии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

«Для скорейшего мира нужна политическая воля Запада и его киевских подопечных. Пока любые миротворческие идеи и схемы разбиваются о желание Вашингтона продолжать войну с Россией до «последнего украинца» с целью ослабить, а в идеале — обезглавить, раздробить и взять под свой контроль нашу страну», — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга 22 февраля, что для установления на Украине мира нужна политическая воля Запада и контролируемого им Киева. Однако, как отметила дипломат, на данный момент этой воли Россия не наблюдает.

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