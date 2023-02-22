Вашингтон, 22 февраля, 2023, 20:24 — ИА Регнум. США и Норвегия имеют давний опыт совместных тайных операций в море, в том числе на их счету провокации во время войны во Вьетнаме, когда США вмешались в конфликт в 1964 году. Об этом говорится в статье американского журналиста Сеймура Херша, опубликованной 22 февраля на платформе Substack.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

«Шесть десятилетий тому назад, о чём свидетельствуют истории того периода, небольшая группа норвежских моряков была задействована в реализации президентского трюка, ознаменовавшего ключевое кровопролитное событие на ранней стадии войны во Вьетнаме», — сообщил Херш.

По его мнению, этим давним совместным сотрудничеством объясняется и использование Норвегии при совершении диверсии на «Северных потоках». Журналист также выразил сомнение, что в Конгрессе США или в каких-либо американских СМИ кто-нибудь собирается выяснять настоящие причины взрывов на газопроводах.

Напомним, Херш 8 февраля опубликовал статью о причастности США и Норвегии к диверсии на «Северных потоках». Он заявил, что приказ о проведении этой спецоперации отдал американский президент Джо Байден. Журналиста вызвали в Конгресс США для допроса по этому поводу, но он отказался приходить, заявив, что не сотрудничает с официальными госструктурами.