Ереван, 22 февраля, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Вашингтон поможет Армении в проведении прозападных реформ. Об этом 22 февраля заявила новый посол США в Ереване Кристина Квин на встрече по случаю своего назначения с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

EPA/MYKOLA TYS/ТАСС Кристина Квин

«Посол подчеркнула важность тесного сотрудничества с армянским правительством. Она подтвердила готовность администрации США продолжать способствовать реализации реформ в Армении», — сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Отмечается, что Квин также пообещала максимально содействовать развитию армяно-американских отношений. Пашинян, в свою очередь, поздравил её с назначением на пост и заявил, что помощь США в проведении реформ очень важна для «укрепления демократии».

Напомним, предыдущим послом США в Армении была Линн Трейси. С января 2023 года она стала американским послом в России.