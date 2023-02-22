Москва, 22 февраля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Правительство внесло в Госдуму законопроект о северном завозе, направленный на создание правовых и организационных основ для осуществления завоза грузов на территории, расположенные в границах муниципальных образований, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Максим Блинов/РИА Новости Государственная Дума РФ

Документ устанавливает критерии отнесения территорий к территориям северного завоза. На основании предложений руководства регионов территории, соответствующие критериям, будут включены в перечень территорий северного завоза, утверждаемый российским правительством.

Также в законопроекте закреплено распределение полномочий между федеральным, региональным и местным уровнями власти.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что согласно законопроекту единым федеральным координатором выступит Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и будет предложено установить приоритеты грузов.