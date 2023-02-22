Москва, 22 февраля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении социального налогового вычета за обучение детей внесла в Госдуму депутат от думской фракции КПРФ Нина Останина, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Парламентарий предлагает увеличить вычет для родителей за обучение своих детей в возрасте до 24 лет и опекунов за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в размере фактически произведенных расходов на это обучение до 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

В сопроводительных материалах Останина напомнила, что сейчас законодательством предусмотрена сумма не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

Депутат уверена, что принятие законопроекта позволит повысить социальный уровень защищенности россиян.