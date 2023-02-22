Берлин, , 19:15 — REGNUM Россия сможет начать вести мирные переговоры, когда достигнет явного преимущества на поле боя. До этих пор у РФ нет желания заниматься мирным урегулированием украинского конфликта. Такое мнение высказал глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, чьи слова приводит Speigel.

Бруно Каль © Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Как отметил Каль, в настоящее время цель президента России Владимира Путина — «найти решение на поле боя и реализовать как можно больше преимуществ, чтобы в какой-то момент, возможно, диктовать мир на своих условиях».

Кроме того, высказываясь о ситуации на Украине, глава разведки Германии высказался за то, что ход спецоперации оказался не таким, как предполагали Россия, Украина и Запад.

Напомним, ранее о том, что депутаты оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) представят в бундестаге инициативу по организации перемирия между Россией и Украиной, заявил 8 февраля сопредседатель АдГ Тино Крупалла.

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