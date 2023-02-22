Москва, 22 февраля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается уточнить требования к участникам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд внесли в Госдуму вице-спикер Совфеда Николай Журавлев и депутаты Госдумы Анатолий Аксаков (СРЗП) и Максим Топилин («Единая Россия»), передает корреспондент 22 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

В частности, предлагается установить, что на хозяйственные товарищества и общества не распространяется полный запрет участия офшорных компаний в их капитале, установленный законом о закупках для корпоративных юридических лиц.

Также предусматривается, что положение, устанавливающее ограничение доли участия офшорных компаний в капитале участника закупки не распространяется на случаи прямого или косвенного участия офшорных компаний в капитале ПАО (в том числе в статусе международных компаний), акции которых обращаются на организованных торгах в России.

Кроме того, авторы инициативы предлагают повысить допустимую долю участия офшорных компаний в капитале хозяйственных товариществ и обществ, которые являются участниками закупок, с 10% до 25%. Парламентарии считают, что это позволит обеспечить единообразие подходов бюджетного законодательства и законодательства о государственных закупках и ослабить экономическое давление на те компании, которые приобрели активы уходящих из России иностранных компаний.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на 44-й федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.