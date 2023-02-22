Курск, 22 февраля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные районы Курской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор области Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Около 16 прилётов зафиксированы в Суджанском районе в окрестностях сел Гуево и Горналь», — говорится в сообщении.

При этом не менее 8 прилётов пришлось на территорию сахарного завода в поселке Тёткино Глушковского района. Повреждены производственные постройки.

Уточняется, что пострадавших нет.