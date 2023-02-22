Москва, 22 февраля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Тему кризиса на Украине обсудил с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 22 февраля сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

Как отметила российский дипломат, в ходе переговоров Лаврова и Ван И стороны высоко оценили текущий уровень отношений двух стран, которые динамично развиваются, несмотря не резкие изменения на международной арене.

«Естественно, обсуждалась тема украинского кризиса. Мы признательны китайской стороне за неизменно сбалансированную позицию по этому вопросу», — сказала она.

Также Захарова указала, что Москва приветствует стремление Китая играть позитивную роль в урегулировании кризиса на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что отношения между Россией и Китаем развиваются стабильно и не подвержены влиянию третьих сторон.