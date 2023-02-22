Москва, 22 февраля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Отключение мобильного интернета на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) является вынужденной мерой, предпринятой для обеспечения безопасности. Об этом 22 февраля рассказал журналистам врио главы региона Леонид Пасечник на стадионе «Лужники» в Москве, на котором в данный момент проходит митинг-концерт ко Дню защитника Отечества.

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«Выключение интернета — это необходимая мера, которая связана с вопросами безопасности», — сказал он.

Также врио главы ЛНР уточнил, что в случае, если бы такое решение не было ранее принято, это могло бы привести к обстрелам территории республики со стороны вооружённых формирований Украины.

Кроме того, Пасечник заверил, что мобильный интернет включат сразу, как это станет безопасным, и уточнил, что в данный момент идёт процесс коммуникации с российскими операторами «большой четвёрки».

Отметим, 11 февраля оператор связи ЛНР «Мобильные коммуникационные системы» сообщил о выключении мобильного интернета на территории республики.