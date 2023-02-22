Донецк, 22 февраля, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Киевские источники сообщают о том, что в течение недели может поступить приказ на отступление ВСУ из Артёмовска, но для этого отхода нужно будет исполнить одно условие, сказал ИА REGNUM военный обозреватель Михаил Онуфриенко. «Когда ВСУ сочтут, что новая линия укрепления по линии Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка — Торецк создана и обеспечит оборону, они выведут войска в Часов Яр, где тоже создаётся укрепрайон. То есть они отойдут на заранее подготовленные позиции», — полагает собеседник. В этом случае западные кураторы, «которые работают на постоянной основе в Генштабе ВСУ», дадут добро на отход войск.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Времени на перегруппировку у ВСУ было достаточно, и в какой-то момент они «перестанут отчаянно цепляться» за Артёмовск и отойдут. «И мы им дадим эту возможность, потому что мы не заинтересованы в том, чтобы окружать группировку в Артёмовске и разносить город в пыль», — указал Онуфриенко.

В это же время линия боевых столкновений в Артёмовске увеличилась почти вдвое за счет того, что она изломана и охватывает всё больше населённых пунктов, продолжает военный эксперт.

«Одно дело, когда ВС РФ продвигались к северным окраинам Артёмовска, и другое дело сейчас, когда наши войска штурмуют Ступочки, Красное и выходят к Часову Яру к западу от города, а на севере от Артёмовска идут бои в населенных пунктах Берховка и Ягодное», — отметил Онуфриенко.

Пока еще ВС РФ не взяли под контроль трассу, идущую от Артёмовска на запад — к Часову Яру через посёлок Хромово, отметил эксперт. На данный момент, по словам Онуфриенко, идут бои несколько южнее — на дороге через Красное на Константиновку. «Дорога на Часов Яр — в нескольких километрах севернее, и она находится под огнём, — подчеркнул собеседник. — Не хватает огневых средств поражения, чтобы блокировать её и массу просёлочных дорог, которые там существуют и по которым доставляется для ВСУ в ежедневном режиме по 200 тонн одних только боеприпасов в Артёмовск».

Онуфриенко напомнил об отчёте Минобороны РФ, о том, что за два дня было совершено 18 самолёто-вылетов штурмовиков в данном районе. «Но это капля в море, потому что по одному вылету в день перекрыть поставки боеприпасов в Артёмовск невозможно, — считает собеседник. — Севернее идут бои в центре Берховки и на окраинах Ягодного. Вышли к заводу по обработке цветных металлов — это такая «мини-«Азовсталь» с севера и с востока».

Бои за завод по обработке цветмета будут тяжёлыми, потому что, как и на любом подобном предприятии, там масса железобетонных строений, подземных ходов, отметил Онуфриенко. «Чтобы эффективно уничтожать противника, нужно применение бомбардировочно-фронтовой авиации. Пока её там нет. А вылетами штурмовиков такие сооружения не уничтожаются. Поэтому бои там будут тяжёлыми», — прогнозирует военный аналитик.