Москва, 22 февраля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков рассказал о своем отношении к Международному олимпийскому комитету (МОК).

Денис Костюченко/РИА Новости Денис Юсков

«У меня в целом отрицательное отношение к Олимпийскому комитету и всем этим движениям, которые происходят. Неоднократно попадал под какие-то санкции за дела, которые не совершал. Вообще темная организация», — заявил Юсков в интервью «Спорт-Экспресс» 22 февраля.

Также конькобежец, отвечая на вопрос о мотивации для спортсменов без участия в международных турнирах, отметил, что сейчас лучшее время для работы над теми вещами, которые получаются хуже всего.