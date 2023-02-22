Москва, 22 февраля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Передать привет председателю КНР Си Цзиньпину попросил президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И.

Антон Новодережкин/ТАСС Ван И и Владимир Путин

Глава государства на встрече с китайским гостем отметил, что хотел бы воспользоваться случаем «и в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину».

Ранее Ван И встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и сказал, что будет углублять сотрудничество с Россией.