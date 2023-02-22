Москва, 22 февраля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, с которым он выступил 21 февраля и которое транслировалось ведущими новостными изданиями и обсуждалось известными мировыми СМИ, раскололо Запад на два лагеря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Выступление российского лидера «взорвало информационную бомбу», пишет Виктория Никифорова, обозреватель РИА Новости.

«У наших западных противников прослеживается две реакции на послание российского президента — отчётливый страх перед ловушкой, в которую они сами себя загнали, и массовый уход в несознанку с криком: «Это не мы, это всё Путин!» ― указывает обозреватель.

Последние утверждают, что они, «мол, всё время боролись на Украине за мир, а Россия внезапно взяла и туда вторглась».

При этом на обвинения Путина в адрес Запада о том, что поставки оружия на Украину разжигают конфликт, превращая его из локального в глобальный, от западных «миротворцев» ответа не последовало, они предпочли промолчать.

Слова Путина о приостановке Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) нанесли ещё один «тяжёлый удар по психике» Запада, указывается в публикации. Именно это заявление стало для Евросоюза и НАТО ключевым посланием в речи российского лидера.

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Британская газета The Guardian увидела в обещании Путина возобновить ядерные испытания, если это сделают США, «угрозу России применить ядерное оружие на Украине». При этом страны глобального Юга и Востока отнеслись к посланию иначе. Так, китайские СМИ отметили, что претензии Вашингтона на мировую гегемонию нетерпимы, и восхитились героизмом русских.

Как сообщало ИА REGNUM, с посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин выступил 21 февраля. Это стало его первым посланием с начала проведения специальной военной операции на Украине.