Москва, 22 февраля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Москва пока не планирует менять ядерную доктрину, но многое будет зависеть от действий США. Об этом 22 февраля сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Евгений Одиноков/РИА Новости Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

«Если обстановка этого потребует, дополнительный анализ будет проведён. Мы вообще говорим о том, что возможные контрмеры на неприемлемое поведение США будут отрабатываться и изучаться на постоянной основе», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что пока «совершенно нет» оснований для перехода к подобным действиям. При этом представитель МИД отметил, что действия США будут отслеживаться особо внимательно, учитывая то, что они постоянно ищут возможности для оказания давления на РФ.

Напомним, 22 февраля Госдума в ходе пленарного заседания приостановила действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США.