Москва, 22 февраля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Белого дома при администрации 40-го президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс раскритиковал безразличное отношение Джо Байдена к решительным действиям Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«И где американский президент, пока Россия приводит ядерные ракеты в боевую готовность? Разговаривает по телефону с Путиным, пытаясь смягчить опасную ситуацию? Нет. Он на Украине и в Польше подливает масла в огонь», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте бывшего сотрудника Белого дома.

Как отмечает Пол Крейг Робертс, 46-й президент США не понимает реального положения дел и опасности, к которой может привести безответственная политика Вашингтона.

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали выступление Джо Байдена в Варшаве попыткой оказать на Москву давление.