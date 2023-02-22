Песков: СМИ из недружественных стран не присутствовали при речи Путина
Песков заявил, что СМИ из недружественных стран не получили аккредитацию на выступление Путина
Москва, 22 февраля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. СМИ из недружественных стран не получили аккредитацию на оглашение президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, сообщил 22 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
«Фактически все, кто присутствовал здесь, в России, зарубежные СМИ, обращались за аккредитацией, мы их не аккредитовали», — сказал Песков.
Напомним, ранее Песков предупреждал, что на оглашение президентом послания Федеральному собранию аккредитацию СМИ из недружественных стран не получат.