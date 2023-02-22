Артемовск, , 12:41 — REGNUM Подразделения Вооруженных сил России ведут бои в районе центра Артемовска, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Инициатива сейчас в руках наших бойцов, с северной стороны Артемовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1» 22 февраля.

Также он добавил, что сдача Артемовска украинскими подразделениями является необратимым процессом, вопросом времени.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации опровергли информацию о дефиците боеприпасов у российских штурмовых групп, дислоцированных в районе Артемовска.

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