Москва, 22 февраля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Углублять российско-китайские отношения на любом посту будет член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И. об этом он заявил 22 февраля на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Шарифулин Валерий/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и член Политбюро ЦК КПК Ван И

«Хочу отметить, что на любом посту я буду продолжать свои усилия по развитию и углублению китайско-российских отношений», — сказал Ван И.

Представитель Китая добавил, что очень ценит дружбу и взаимное доверие, которые сложились с Лавровым за долгие годы. Он выразил готовность продолжать тесные контакты с главой МИД РФ.

Напомним, Ван И на протяжении многих лет, с 2013 по 2022 г., занимал должность министра иностранных дел Китая. С 1 января 2023 г. он был назначен заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам КНР.