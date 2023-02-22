Москва, 22 февраля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о военных пенсиях при призыве по мобилизации или при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что «военному пенсионеру, который не остался в стороне от участия в СВО, применяет свой опыт, пусть даже и на более низкой должности, должна быть сохранена пенсия в прежнем повышенном размере».

Речь идет о сотрудниках Росгвардии, МЧС, МВД, ФСИН и так далее при их мобилизации и участии в специальной военной операции.

Предусматривается, что граждане после увольнения с последнего места службы смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой пенсии по последнему месту службы.

В случае выбора возобновления ранее приостановленной пенсии гражданам предоставляется право выбора оклада, учитываемого (в порядке, определяемом правительством РФ) при исчислении пенсии — оклад по воинской должности или должностной оклад, оклад по воинскому званию или оклад по специальному званию (без учета повышения окладов за службу в отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) и ежемесячная надбавка или процентная надбавка за выслугу лет (стаж службы), включая выплаты в связи с индексацией денежного довольствия, установленные им на день последнего увольнения со службы, следует из документа.

Перерасчет пенсии будет производиться по желанию пенсионера исходя из выслуги и общего трудового стажа на день последнего увольнения со службы в порядке, определяемом правительством РФ.

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие в связи с приостановлением выплаты пенсии с 24 февраля 2022 года.

«Гражданский пенсий закон не касается», — уточнил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).