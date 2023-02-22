Москва, 22 февраля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, не распространяется на тех, кто уехал из страны и бросил свои семьи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

В ходе пленарного заседания он предложил депутатам поздравить с праздником солдат и офицеров, матерей, жен, детей защитников Отечества и тех, кто работает в цехах, выпуская военную продукцию, растит хлеб, шьет одежду.

«Этот праздник не распространяется на тех, кто уехал, бросил свои семьи, дедов, бабушек и сегодня колесит по свету, совершив предательский поступок», — сказал Володин.

Ранее спикер Госдумы предлагал оценить действия россиянок, которые уезжают рожать в другие страны ради получения гражданства для их детей.