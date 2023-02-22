Володин считает, что уехавшие из России не могут отмечать 23 февраля
Спикер Госдумы Володин считает, что уехавшие из России на фоне СВО не могут отмечать 23 февраля
Москва, 22 февраля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, не распространяется на тех, кто уехал из страны и бросил свои семьи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В ходе пленарного заседания он предложил депутатам поздравить с праздником солдат и офицеров, матерей, жен, детей защитников Отечества и тех, кто работает в цехах, выпуская военную продукцию, растит хлеб, шьет одежду.
«Этот праздник не распространяется на тех, кто уехал, бросил свои семьи, дедов, бабушек и сегодня колесит по свету, совершив предательский поступок», — сказал Володин.
Ранее спикер Госдумы предлагал оценить действия россиянок, которые уезжают рожать в другие страны ради получения гражданства для их детей.